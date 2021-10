Garfagnana



L’ambito turistico della Valle del Serchio in vetrina a Rimini

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:40

Si è appena conclusa la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, svoltasi presso il polo fieristico di Rimini da mercoledì 13 a venerdì 15 ottobre.



L’Ambito Garfagnana Valle del Serchio non poteva mancare ad un evento tanto importante per il mondo del turismo internazionale. All’interno dello stand di Toscana Promozione Turistica l’Ambito ha incontrato numerosi tour operator dopo una attento lavoro nei mesi che hanno preceduto la fiera, creandosi un’agenda di appuntamenti ben studiata e mirata.



Negli appuntamenti lo scopo è stato quello di promuovere l’intero territorio nella sua interezza, sottolineando e raccontando le numerose attività da poter svolgere sia in estate che nelle altre stagioni, le bellezze naturali, la storia con i suoi borghi, fortezze e le forti tradizioni compresa quella enogastronomica.



In particolare gli operatori incontrati dall’Ambito provengono principalmente da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Svizzera, Austria, tutti accuratamente selezionati precedentemente in base alle loro preferenze (cicloturismo, enogastronomia, trekking, borghi e cultura, parchi avventura, canyoning e torrentismo).



Gli appuntamenti B2B hanno permesso di far apprezzare il territorio nelle sue infinite sfaccettature. Tutto questo è stato possibile anche grazie al materiale, sia multimediale che cartaceo, ideato e prodotto nell’ultimo anno, facilitando il rapporto con gli operatori, ospiti allo stand dell’Ambito, creando una sinergia condivisa perché possano proporre ai loro clienti non solo una vacanza ma una vera e propria esperienza in Garfagnana Valle del Serchio.



Un’ulteriore eccellente risultato è arrivato dalla richiesta da parte della filiera del turismo italiano con molte agenzie di viaggio e tour operator interessati a promuovere il brand Garfagnana Valle del Serchio tra i loro clienti, desiderosi di scoprire luoghi insoliti e ancora poco conosciuti.