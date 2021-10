Garfagnana



Le associazioni di Castiglione protagoniste dell'estate 2021

domenica, 17 ottobre 2021, 19:24

Anche per l'estate 2021, nonostante siano state annullate le manifestazioni e feste principali per il secondo anno consecutivo, le associazioni di Castiglione Garfagnana sono riuscite ad organizzare eventi musicali, culturali e gastronomici, che rappresentano piccoli grandi passi verso la ripartenza e lo stare insieme.



"Il ruolo delle associazioni è importantissimo - spiega la locale pro loco - soprattutto nei piccoli paesi come il nostro; a loro ed ai volontari che le animano il compito di creare socialità, momenti ludici e di aggregazione, eventi culturali, sportivi e promozione del nostro territorio. Superare il periodo di restrizioni che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo per l'emergenza sanitaria, non è semplice e le attività delle associazioni di volontariato hanno fatto e fanno fatica a ripartire, sia per la responsabilità che consegue nell'organizzare qualsiasi tipo di evento, sia per la tentazione di rimandare a quando tutto sarà passato e più semplice dal punto di vista pratico e logistico. Ci teniamo però a valorizzare quanto è stato fatto dai nostri volontari sia durante l'estate che domenica 10 ottobre, nella giornata "Mondine e Necci per le vie del paese" , un evento gastronomico e di promozione delle tradizioni e prodotti tipici del nostro territorio organizzato in forma estremamente più ridotta rispetto alla classica "Fiera di Ottobre" ma comunque ben riuscito e molto partecipato che ha rappresentato la prima festa paesana dopo il periodo covid. La manifestazione si è svolta interamente nel centro storico di Castiglione con due postazioni vendita per i Necci e le Mondine, un mercatino dei produttori agricoli locali e piccolo artigianato, la mostra micologica curata dal Gruppo micologico Lucchese, gara di composizione di funghi, visite guidate al borgo, musica dal vivo e al mattino la tradizionale fiera del bestiame organizzata dall'amministrazione comunale. Una giornata in cui abbiamo potuto assaporare i prodotti ottenuti dalla castagna, ritrovarci nei vicoli del nostro bellissimo borgo ed ospitare i tanti visitatori che nonostante la giornata fredda sono venuti a Castiglione. Decidere di organizzare di nuovo una festa è stata una scelta meditata a lungo e alla fine sostenuta e realizzata grazie alla situazione epidemiologica nettamente migliorata nell'ultimo mese ed ai regolamenti che ci hanno consentito di poterla organizzare nel rispetto della sicurezza di tutti, organizzatori e visitatori".

"Ci teniamo a ricordare - continua l'associazione - anche gli eventi che con tutte le associazioni di Castiglione abbiamo organizzato con proprie risorse e nel pieno rispetto delle norme anticovid, nel periodo estivo: un bellissimo e partecipato concerto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla con Donatella Alamprese ed il suoi musicisti, il ritorno delle esibizioni della Filarmonica Alpina in piazza con i concerti del Carmine a luglio, del Villeggiante ad agosto ed i corsi della scuola di musica della banda, il Festival Letterario Leggere Gustando con Andrea Giannasi e l'autrice Ilide Carmignani, ancora altre presentazioni di libri tra cui "Erbario Poetico" di Marco Pardini, due eventi dedicati a Dante con una conferenza ed una esibizione di musica e letture dei canti a S. Pellegrino curato da A.M.A. Cultura, lo spettacolo "Favole tra le Nuvole" de Il Circo e la Luna e le escursioni in bicicletta con "Girovagando Bike" dedicati ai più piccoli. Sono inoltre state organizzate ed allestite per tutta l'estate in Sala Musica, delle mostre di pittura e di fotografia. E ancora una bella ripartenza con la ripresa delle attività sportive dell'Atletico Castiglione".

"Castiglione - conclude la pro loco - si conferma un paese con grande tradizione associazionistica che sappiamo ha e avrà un ruolo fondamentale nella ripartenza e nel ritorno alla normalità ed alla socialità delle piccole comunità come la nostra. Grazie a tutti!"