Garfagnana : pieve fosciana



Lega: "Complimenti comunque a Iolanda e Mario Turriani"

giovedì, 7 ottobre 2021, 14:58

Riccardo Cavirani, commissario provinciale, e Luigi Pellegrinotti, commissario sezione Mediavalle e Garfagnana, nonostante la lista 'Per la Pieve e le sue frazioni' non abbia vinto alle comunali di Pieve Fosciana, esprimono il loro apprezzamento per l'ingresso in comune di Iolanda Turriani, candidata sindaco e Mario Turriani per l'ottimo risultato personale ottenuto come numero di preferenze.



"È una grande nostra soddisfazione - affermano - avere due consiglieri comunali della Lega presenti in consiglio comunale. Siamo fiduciosi in un'opposizione costruttiva e di importanza per tutto il paese. Auguriamo a loro un buon lavoro per i prossimi cinque anni".