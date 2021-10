Garfagnana



'Lions in Piazza', grande successo per la sesta edizione

lunedì, 4 ottobre 2021, 20:32

Durante la sesta edizione di 'Lions in Piazza 2021', tenutasi questo sabato 2 ottobre a Piazza al Serchio, sono state erogate 252 visite mediche specialistiche gratuite per la prevenzione sanitaria, e sono stati erogati 134 test per la prevenzione del diabete di tipo 2. L’edizione è stata realizzata insieme alla Misericordia di Piazza al Serchio, con la collaborazione dell’Unione Ciechi di Lucca e della Misericordia di Camporgiano.



“Come club - racconta Claudio Civinini, presidente del Lions Club Garfagnana - ci teniamo a ringraziare tutti i medici volontari che si sono messi a disposizione per un giorno intero di visite mediche specialistiche erogate gratuitamente, grazie a tutti i volontari Lions e alla Misericordia di Piazza al Serchio che con noi hanno allestito la cittadella della salute e hanno vissuto intensamente questa giornata, sempre presenti e pronti ad aiutare. Grazie all'Amministrazione Comunale per il supporto e la disponibilità. Sono stati effettuati 132 test di prevenzione al diabete Mellito di tipo due. Inoltre abbiamo rilevato, durante le visite, numerose patologie nodulari tiroidee, e ad un paziente un importante occlusione della orta. Questi dati ci fanno capire il perchè questo Service, che per il secondo anno consecutivo viene realizzato con ben due edizioni, è così importante per noi. Colgo l'occasione per annunciare che il prossimo Lions in Piazza si terrà a Fornaci di Barga nel mese di Maggio.”



“Ricordo a chi avesse necessità di effettuare una visita medica gratuita - ci spiega il responsabile del Dipartimento Salute Sergio Orlandi - abbiamo realizzato una rete di medici per garantire visite mediche specialistiche a tutte le persone il cui reddito ISEE non superi la soglia di euro 12.000,00 e che quindi sono in difficoltà economica.”



Ad oggi queste sono le specialità: – Dermatologia, Dr. Alberigi Giancarlo; – Chirurgia, Prof. Iacconi Pietro; – Odontoiatria, Dr. Giannotti Marco; – Odontoiatria, Dr. Migliorini Matteo; – Oculsitica, Dr.ssa Napolitano Gaetanina; – Cardiologia, Dr. Lunardi Maurizio; – Odontoiatria, Dr. Orlandi Sergio; – Dermatologia, Dr.ssa Pifferi Elisabetta.



La gestione degli appuntamenti è organizzata dalla Misericordia di Camporgiano attraverso un servizio di prenotazione telefonica al seguente numero TEL. 0583.618618 – 349.4906838 nella fascia oraria dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. I medici effettueranno le visite nei propri ambulatori