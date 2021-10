Garfagnana



Lo sfogo di una pendolare: “Ieri rischiato l’ennesimo incidente sulla Fondovalle”

martedì, 12 ottobre 2021, 16:55

di simone pierotti

Come tanti abitanti della Garfagnana e Media Valle, Francesca De Martin è una pendolare che tutti i giorni raggiunge Lucca per ragioni di lavoro. Un viaggio lungo e disagiato per le condizioni della strada ma che spesso diventa anche pericoloso per il comportamento della gente al volante.

“Ieri stavo rientrando a casa, come tutte le sere – commenta la giovane – quando, lungo la Fondovalle, tra Gallicano e Ponte di Campia, un mezzo condotto da alcuni operai, ha perso parte del legname che stava trasportando. Fortunatamente non è accaduto niente di grave ma alcune auto hanno dovuto evitare il legname caduto, un paio di auto è passata sopra. Personalmente ho dovuto inchiodare in mezzo alla carreggiata per evitare l’impatto, rischiando un tamponamento a catena!”.

“Sono qua per dire che questi episodi sono all’ordine del giorno, i mezzi vanno a velocità sostenute, i camion e i mezzi da lavoro in particolare, sembra una corsa contro il tempo. Le strade non sono nelle condizioni idonee a queste velocità, bisognerebbe prendere provvedimenti per evitare che poi accadano fatti gravi. La problematica è ben presente alle autorità, soprattutto ai sindaci, ma si preferisce fare sempre orecchie da mercante”.