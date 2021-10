Garfagnana



Lo... spettro del Covid: a Gallicano 19 casi e una classe elementare in quarantena

mercoledì, 27 ottobre 2021, 15:44

di simone pierotti

L’ultimo bollettino covid-19 della Regione Toscana segna una crescita dei casi, se pure leggera. Per quanto riguarda la Valle del Serchio le statistiche restano positive: l’unico comune che, in questo mese, ha registrato un peggioramento nei numeri sembra essere Gallicano che, con i tre casi di positività odierni, conta un totale di 19 casi in ottobre. Lo stesso primo cittadino David Saisi aggiorna la situazione: “Dal 1° di ottobre a oggi, dal sistema regionale a cui ho accesso, risultano 19 casi di covid-19, suddivisi in 15 a Gallicano, 1 a Cardoso e 3 a Trassilico. Sono interessati 11 nuclei familiari. Al 24 ottobre sono vaccinati l'85,2% (87.7% con almeno una dose) dei gallicanesi over 12 anni. La media regionale e' 82,9%. Questi sono invece i casi suddivisi per fascia di età: 12-19 anni 1 (77.4%), 20-29 anni 1 (85.9%), 30-39 anni 0 (72.6%), 40-49 anni 2 (82.5%), 50-59 anni 4 (90.3%), 60-69 anni 4 (85.2%), 70-79 anni 5 (90%), over 80 anni 2 (92,9%)”.

Raggiunto telefonicamente, il sindaco ha confermato che, a seguito della positività di un bimbo di una classe quarta dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, la classe è stata messa in quarantena, in attesa dei tamponi. Al momento, non risultano altre classi nel comune in quarantena.

Non è direttamente legato al covid ma ricorda le prime disposizioni riorganizzative dei servizi di un anno e mezzo fa, in pieno lockdown, la temporanea chiusura della filiale della MPS di Castelnuovo di Garfagnana. Questa mattina i clienti hanno trovato un avviso affisso all’ingresso della banca: “Per motivi organizzativi la filiale è temporaneamente chiusa: il personale è contattabile telefonicamernte o via mail”.