Garfagnana



Matteini (Confindustria): "Sì a vaccini e Green pass nonostante gli inevitabili problemi"

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:23

Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord, commenta l'introduzione dell'obbligo Green pass sul posto di lavoro a partire dal 15 ottobre.



"Si avvicina il 15 ottobre - esordisce e quindi la decorrenza delle norme che prevedono l'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Norme opportune e doverose, che vanno nel senso della promozione della sicurezza e dello stimolo alla vaccinazione. Nell'efficacia dei vaccini la nostra associazione, così come tutto il sistema Confindustria, crede fermamente. Non a caso, lo ricordo, ci siamo fatti carico fra molte difficoltà di organizzare un centro vaccinale per le aziende associate; queste a loro volta hanno sostenuto i costi delle operazioni vaccinali per i lavoratori interessati a fruirne, mentre la Regione Toscana ha fornito i vaccini".



"Non dobbiamo nasconderci tuttavia - afferma - che con venerdì prossimo si apriranno per le aziende anche molti problemi: già il processo di controllo dei green pass è un forte appesantimento organizzativo; l'eventuale assenza di lavoratori essenziali causata dalla mancanza di green pass comporterà difficoltà per la loro sostituzione, dal reperimento di figure adeguate alle modalità contrattuali per gestire situazioni del genere; questo per tacere delle pressioni subite dalle aziende da parte di dipendenti che chiedono che sia il datore di lavoro a sostenere l'onere dei costi dei tamponi. Onere che, tengo a sottolinearlo, nessuna norma indica come a carico delle aziende e che è in capo al lavoratore. Sulle complesse norme che regolano la questione green pass in azienda le nostre aziende hanno ricevuto e stanno ricevendo istruzioni puntuali".



"Sì a vaccini e green pass, quindi - ribadisce Matteini -; sì anche al rispetto per posizioni diverse che - ferma restando l'applicazione delle norme di legge, comunque ineludibili - hanno diritto di trovare espressione; viceversa piena riprovazione per il dissenso manifestato con la violenza a cui abbiamo dovuto assistere in questi giorni".



"Colgo l'occasione - conclude - per esprimere anche pubblicamente - dopo che è stato fatto informalmente ieri - alla CGIL nazionale e alle Camere del lavoro del nostro territorio la piena solidarietà di Confindustria Toscana Nord. Quanto avvenuto a Roma è vergognoso: la vostra organizzazione è stata colpita in maniera inaccettabile, da rigettare con la massima fermezza."