Garfagnana



Minacce e lesioni contro Mario Puglia, in due a giudizio

mercoledì, 27 ottobre 2021, 22:38

di aldo grandi

Il 7 ottobre 2022 Giuseppe Coltelli e Luciano Braccini compariranno davanti al giudice monocratico accusati entrambi in concorso di molestie e il primo anche anche di lesioni personali nei confronti di Mario Puglia, ex sindaco di Vagli.

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucca Alberto dello Iacono, al termine delle indagini, ha citato direttamente a giudizio fissando l'udienza per l'ottobre del prossimo anno Mario Giuseppe Coltelli, 62 anni e Luciano Braccini, 64 anni, ambedue residenti a Vagli Sopra. Entrambi sono accusati, in concorso, in quanto, per petulanza o biasimevole motivo, in luogo pubblico arrecavano molestie e disturbo a Mario Puglia, 72 anni e ai suoi familiari più volte durante il giorno e anche di notte transitando in auto nei pressi dell'abitazione dell'ex sindaco sulla strada provinciale in località Fraia, suonando ripetutamente il clacson. I fatti sarebbero avvenuti nei mesi di settembre e ottobre 2020.

Inoltre il solo Giuseppe Coltelli dovrà rispondere dell'accusa di lesioni personali in quanto accusato, nel dicembre 2020, di aver colpito con un cazzotto alla tempia l'ex sindaco di Vagli durante un diverbio in mezzo alla strada. Puglia, a seguito del colpo ricevuto, ebbe una prognosi di 22 giorni con tanto di problemi alla retina di un occhio. I due imputati sono difesi dagli avvocati Armando Pasquinelli e Chiara Bimbi del foro di Lucca.