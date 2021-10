Garfagnana



Ore 12, i dati sull'affluenza: 10,4 % a Pieve Fosciana, 9,5 % a Piazza

domenica, 3 ottobre 2021, 08:32

di simone pierotti - andrea cosimini

Ore 12: a Pieve Fosciana si registra il 10,4 % di affluenza alle urne (contando i cittadini AIRE, ovvero residenti all'estero). Così suddivisi per seggi: Seggio 1 (scuole) 9,97 %; Seggio 2 (scuole) 11,5 %; Seggio 3 (Pontecosi) 8,48 %.



Non contando i cittadini AIRE, a Pieve Fosciana la percentuale di cittadini recatisi al voto è del 14,4 %. Seg. 1 (15,8 %); Seg. 2 (14,6 %); Seg. 3 (9,93 %).



A Piazza al Serchio, ecco i dati ufficiali sull'affluenza alle 12: 9,52 %. Hanno votato 217 su un totale di 2 mila 278 votanti (compresi AIRE). Così suddivisi: Seg. 1 (scuole) 61, Seg. 2 (scuole) 61, Seg. 3 (scuole) 95.



Saranno oltre 12 milioni gli italiani che oggi e domani, 3 e 4 ottobre, saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative 2021. In Valle del Serchio sono due i comuni interessati, Pieve Fosciana e Piazza al Serchio, per il rinnovo del consiglio comunale e la proclamazione del sindaco.

Seggi aperti alle 7 di questa mattina e chiusura alle 23: domani, lunedì, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15, prima degli scrutini. Per votare è necessario presentarsi al seggio con la scheda elettorale e un documento di identità. Previste, ovviamente, le normative anti-covid con l’obbligo di mascherina e la misurazione della temperatura.

Ricordiamo che per il comune di Piazza al Serchio è stata presentata una sola lista, “Un futuro per Piazza al Serchio” guidata dal sindaco uscente Andrea Carrari. Obiettivo, quello di raggiungere il quorum di partecipazione al voto, il 50 percento più uno. Questi i dieci candidati consiglieri che, ovviamente, entrerebbero in consiglio, senza esclusione alcuna, in caso di elezione valida: Luca Cardosi, Valeria Bertei, Marco Bertoni, Claudia Corsi, Giulia Pierami, Fabio Cacciaguerra, Roberta Tonini, Stefano Bertolini, Simone Barbieri.

Per la carica di sindaco a Pieve Fosciana si sfidano il primo cittadino uscente Francesco Angelini, a caccia del tris, e Iolanda Turriani.

Questi i nomi degli aspiranti consiglieri:

“Unione Democratica”: Bertolucci Claudio, Angelini Luciano, Bechelli Andrea, Bertoncini Bruno, Manetti Valentina (nuovo), Grilli Cristina (nuovo), Angelini Stefano; Bertolini Angelo, Biagioni Serena (nuovo), FioriAnnarita.

Per la Pieve e le sue frazioni”: Turriani Mario, Baiocchi Nicola, Cavilli Rolando, Fasano Daniele, Filippi Alessandro, Malizia Vincenzo, Pioli Andrea, Simone Simonini