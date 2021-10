Garfagnana



Piazza al Serchio e Pieve Fosciana: i dati su affluenza e preferenze

lunedì, 4 ottobre 2021, 15:04

Ore 17: I dati definitivi



PIEVE FOSCIANA:



Sez.1 Sez.2 Sez.3 Totale %Vot. %V.Val.

Elettori: 1174 1128 342 2644

Votanti: 560 682 202 1444

% Votanti: 47,7 % 60,46 % 59,06 % 54,61 %

Bianche 3 6 2 11 0,76 078

Nulle: 6 10 4 20 1,39 1,42

Tot.Voti Validi 551 666 196 1413 97,85



Lista 1 TURRIANI



Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Tot.

Voti solo alla lista 153 192 48 393



Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Tot.

Turriani Mario 30 40 8 78

Baiocchi Nicola 19 22 0 41

Cavilli Rolando 12 7 0 19

Fasano Daniele 10 9 0 19

Filippi Alessandro 13 24 0 37

Malizia Vincenzo 9 6 0 15

Pioli Andrea 6 11 0 17

Simonini Simone 5 4 22 31



Lista 2 ANGELINI



Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Tot.

Voti solo alla lista 398 474 148 1020



Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Tot.

Bertucci Claudio 21 23 69 113

Angelini Luciano 49 34 1 84

Bechelli Andrea 23 15 19 57

Bertoncini Bruno 34 27 1 62

Manetti Valentina 21 10 0 31

Grilli Cristina 8 7 0 15

Angelini Stefano 3 7 3 13

Bertolini Angelo 15 37 0 52

Biagioni Serena 28 27 5 60

Fiori Annarita 74 105 10 189





PIAZZA AL SERCHIO:





Elettori: 2.279

Votanti: 1.379 (60,51%)

Schede nulle: 74

Schede bianche: 33

Schede contestate: 0



Carrari Andrea 1.272 voti



Ore 16.30: la prefettura comunica il dato ufficiale dell'affluenza (alle 15) a Piazza al Serchio: 60,51 % (più bassa rispetto a quella delle precedenti elezioni, 71,17 %).



Gli ultimi dati 'ufficiosi' da Pieve Fosciana vedono il sindaco uscente Francesco Angelini ormai lanciato verso la riconferma: 819 Angelini, 214 Turriani.



A Piazza al Serchio, invece, Carrari ha collezionato 1272 voti.



Ore 16.15: mentre si attende ancora il dato, decisivo, sull'affluenza ufficiale a Piazza al Serchio, da Pieve Fosciana arrivano i primi dati parziali. Completato lo scrutinio della sezione 1 (Pontecosi): Francesco Angelini 148, Iolanda Turriani 48. Si segnala, in questo seggio, il successo personale di Claudio Bertucci, con 69 voti, e Simone Simonini, secondo consigliere più votato della prima lista con 20 voti.

Ore 16: La prefettura di Lucca comunica il dato definitivo (alle 15) sull'affluenza alle urne nel comune di Pieve Fosciana: 54,61 % (più basso rispetto a quello registrato durante le ultime elezioni, 59,84 %). Sezione 1: 47,7%. Sezione 2: 60,5%. Sezione 3: 59,1. Totale 54,6%

I primi dati parziali danno il sindaco uscente Francesco Angelini al 64 %.



Ore 15.30: al seggio di Pontecosi il sindaco uscente Francesco Angelini, al momento, vince di 60 voti (90 a 30) sulla candidata Iolanda Turriani. Mancano ancora 80 schede da contare.



Ore 15: chiuse le urne.



A Pieve Fosciana, alle 14.30, l'affluenza era del 54 %. Questa la percentuale nella giornata di ieri (domenica 3 ottobre) nelle tre fasce orarie: 10,44 % (ore 12); 33,89 % (ore 19); 42,44 % (ore 23).



Questa, invece, la percentuale nella giornata di ieri (domenica 3 ottobre) a Piazza al Serchio nelle tre fasce orarie: 9,52 % (ore 12); 36,42 % (ore 19); 47,96 % (ore 23). Particolarmente significativa, in questo caso, la percentuale di affluenza al voto in quanto era necessario, per il sindaco uscente Andrea Carrari (unico candidato del comune), raggiungere il quorum del 40 % di votanti per essere rieletto. Quorum ampiamente superato nella prima giornata di votazioni.