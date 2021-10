Garfagnana



Partiti i progetti utili alla collettività a San Romano

giovedì, 21 ottobre 2021, 22:21

Lunedì 18 ottobre, grazie ad una sinergia tra il competente settore dell’amministrazione comunale e il servizio dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest Zona Valle del Serchio, sono entrati “in servizio“ i primi beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel comune di San Romano in Garfagnana.

Quattro i progetti predisposti dal settore servizi alla persona tra cui i beneficiari del reddito di cittadinanza hanno potuto e potranno scegliere per i prossimi 24 mesi, in base alle proprie capacità ed attitudini:

- Manutenzione del verde pubblico e piccoli lavori presso gli edifici di proprietà comunale;

- Pulizia degli edifici comunali

- Biblioteca Comunale

- Assistenza/sostegno ad anziani e minori in difficoltà

Dopo i primi giorni di monitoraggio, il risultato che ne è emerso è molto positivo. L’avvio dei progetti che attualmente coinvolge n. 2 beneficiari del RdC , sarà a mano a mano esteso a tutti i percettori del reddito di cittadinanza. Nell’ambito dei patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari di Reddito di cittadinanza sono infatti tenuti a svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 con l’accordo delle parti.

Oltre ad un obbligo per i percettori del RdC, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività:

per i beneficiari, perché i progetti sono stati strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale competente

per la collettività perché i PUC sono stati individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e devono intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente volte dai Com