Garfagnana : san romano in garfagnana



Perdono l'orientamento e scattano i soccorsi: rintracciate due donne di Vibbiana

sabato, 9 ottobre 2021, 21:35

di andrea cosimini

Brutta avventura, oggi pomeriggio, per due donne, residenti nella frazione di Vibbiana, nel comune di San Romano, che hanno perso l'orientamento.



Allertato subito il paese, sono scattati i soccorsi. Si è attivato un vigile del fuoco residente nella stessa frazione, in quel momento fuori servizio, con un consigliere del comune, residente a Vibbiana, e un cacciatore del posto. Tramite la localizzazione, hanno individuato le due persone, che avevano usato come punto di riferimento una postazione fissa per la caccia al cinghiale che è servita come punto, oltre che per la geolocalizzazione (grazie anche alla capacità tecnologica delle due donne), anche al cacciatore per avere un'idea precisa del luogo.



Nel frattempo sono stati raggiunti dai colleghi dei vigili del fuoco e dal soccorso alpino che hanno provveduto a riportare sulla strada le due donne ed affidarle al consigliere che, tramite la sua auto, ha provveduto a riportarle in paese, a casa loro. Non è stato necessario richiedere l'intervento sanitario: le due donne stavano, fortunatamente, bene.



L'intervento, iniziato intorno alle 18, si è concluso positivamente intorno alle 21.30.