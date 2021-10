Garfagnana



Pericolo per un masso a Turritecava

martedì, 19 ottobre 2021, 12:17

di daniele venturini

Questa mattina gli operai della ditta Backa Albert, con sede a Gallicano, sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto di strada e le abitazioni in Turritecava, frazione di Gallicano, da un grosso masso, del peso di diverse tonnellate, che si trova nella scarpata soprastante la vecchia via provinciale Ludovica.



Dal sopralluogo dei tecnici della provincia di Lucca, è risultato che il masso è instabile e quindi pericoloso per la sicurezza pubblica e per questo deve essere rimosso. Il lavoro che gli operatori devono svolgere per poter asportare il grosso masso è molto pericoloso e deve essere svolto con tecniche particolari.



I tecnici della provincia di Lucca hanno posto una barriera di blocchi in cemento armato, nella careggiata della sottostante strada, a protezione delle abitazioni, nel caso che dovessero cadere dei pezzi roccia durante i lavori.