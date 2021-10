Piazza al Serchio e Pieve Fosciana: ecco tutti gli eletti

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 7 ottobre 2021, 14:58

Riccardo Cavirani, commissario provinciale, e Luigi Pellegrinotti, commissario sezione Mediavalle e Garfagnana, nonostante la lista 'Per la Pieve e le sue frazioni' non abbia vinto alle comunali di Pieve Fosciana, esprimono il loro apprezzamento per l'ingresso in comune di Iolanda Turriani, candidata sindaco e Mario Turriani per l'ottimo risultato personale

giovedì, 7 ottobre 2021, 14:49

Il codice giallo emesso dalla sala unificata della protezione civile riguarda i crinali appenninici e l’Arcipelago dove, dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 ottobre, fino alla mezzanotte di domani, venerdì 8 ottobre, sono previste raffiche fino a 80 chilometri all’ora in collina e fino a 50 nelle pianure settentrionali

giovedì, 7 ottobre 2021, 12:36

Il Piano Operativo Intercomunale (POI) sarà redatto in conformità con il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale avente valenza di Piano paesaggistico

giovedì, 7 ottobre 2021, 10:41

In provincia di Lucca, oggi (7 ottobre), si registrano 20 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Fabbriche di Vergemoli

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:36

Dopo Andrea Marcucci, Matteo Renzi e Laura Boldrini, per la prima volta un partito di destra e un esponente della Lega di Matteo Salvini scendono in guerra contro il direttore della Gazzetta per un articolo non gradito

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:29

Una bella passeggiata nei boschi è ciò che ci vuole per lasciare alle spalle la calura estiva e godersi i colori autunnali in tutta pace, magari, perché no, scoprendo anche qualche bel fungo