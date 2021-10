Piazza al Serchio, installato il nuovo Atm Postamat

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 19 ottobre 2021, 14:03

15 nuovi casi positivi (da martedì 12 a lunedì 18 ottobre) di cui 4 (pari al 27%) hanno meno di 35 anni: Barga 1, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo di Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 6, San Romano in Garfagnana 1,...

martedì, 19 ottobre 2021, 12:17

Questa mattina gli operai della ditta Backa Albert, con sede a Gallicano, sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto di strada e le abitazioni in Turritecava, frazione di Gallicano, da un grosso masso, del peso di diverse tonnellate

martedì, 19 ottobre 2021, 11:17

L’Area Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL Toscana nord ovest ha reso pubblico il report dei primi 9 mesi dell’anno relativo agli infortuni sul lavoro nel territorio aziendale

martedì, 19 ottobre 2021, 08:22

La persona in questione è Luciano Panci, nato a Roccastrada, un comune della zona mineraria della provincia di Grosseto, dove il padre lavorava nella miniera di lignite di Ribolla, ultimo di tre figli

lunedì, 18 ottobre 2021, 21:19

Incidente in montagna, oggi pomeriggio, intorno alle 14.50, sulla vetta del monte Pisanino nel comune di Minucciano. Un uomo di 65 anni, che faceva parte di un gruppo di persone, è scivolato per circa 15 metri mentre percorreva un sentiero

lunedì, 18 ottobre 2021, 20:40

Sono iniziati i lavori per la costruzione del marciapiede dalla "croce" al "muraccio" opera prevista e finanziata al 50% dalla Regione Toscana nell'ambito della sicurezza stradale. Il progetto prevede anche la realizzazione di un altro tratto da Piazza Unità d'Italia alla Corghi