Garfagnana



Pieve Fosciana: iniziati lavori per nuovo marciapiede

lunedì, 18 ottobre 2021, 20:40

Sono iniziati i lavori per la costruzione del marciapiede dalla "croce" al "muraccio" opera prevista e finanziata al 50% dalla Regione Toscana nell'ambito della sicurezza stradale. Il progetto prevede anche la realizzazione di un altro tratto da Piazza Unità d'Italia alla Corghi.



Il sindaco Francesco Angelini afferma che "da anni la sicurezza stradale è una priorità dell'amministrazione comunale che ho il privilegio di guidare nuovamente. Stiamo completando i marciapiede sulla provinciale, teatro di moltissimi incidenti anche mortali. L'obiettivo è azzerare gli incidenti e garantire la sicurezza ai cittadini, per questo abbiamo fatto installare segnali luminosi e fari direzionali per rendere ben visibili gli attraversamenti. Continueremo a cercare finanziamenti per mettere in sicurezza anche le altre strade che lo necessitano".