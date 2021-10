Garfagnana : camporgiano



Pifferi replica sui rally: “Test regolari e sicuri, più benefici che disagi per la comunità”

venerdì, 1 ottobre 2021, 08:30

di simone pierotti

Non si fa attendere la replica del sindaco Francesco Pifferi alla protesta di alcuni cittadini di Vitoio per le prove del rally. Il primo cittadino difende le scelte della propria amministrazione: “Ogni singola questione, soprattutto quando assume una rilevanza pubblica, dovrebbe essere valutata e decisa certamente nel rispetto delle leggi e delle procedure previste, ma anche facendo riferimento ad una corretta ed equilibrata contemperazione degli interessi coinvolti e applicando il sano, vecchio buon senso. Questa doverosa premessa aiuta a comprendere i criteri seguiti dalla nostra Amministrazione Comunale per autorizzare i test rallystici sulle strade comunali, in particolare sul tratto di viabilità che collega Vitoio a Puglianella”.

Pifferi prosegue entrando nel dettaglio delle scelte: “Se da un lato, infatti, deve essere sempre rispettato e tutelato l'interesse dei singoli cittadini all'incolumità e alla sicurezza personale, nonché alla quiete pubblica, dall'altro bisogna parimenti valutare con grande attenzione il gradimento delle comunità interessate, la passione sportiva che le caratterizza e la promozione del territorio che ne deriva, nel nostro caso soprattutto da un punto di vista sociale. Alla luce di quanto premesso, la nostra amministrazione, di concerto con le Forze dell'Ordine, ha sempre considerato positivamente questi test perché svolti sia nel rispetto delle regole e della sicurezza individuale e collettiva, sia in numero e frequenza tali da non poter certamente essere considerati un fattore di disturbo, sia perché graditi e sostenuti dalla passione sportiva, profonda e genuina, della stragrande maggioranza dei cittadini coinvolti”.

“Ma, infine e soprattutto, per quel piccolo, grande miracolo che la comunità di Puglianella, nella sua interezza, è riuscita a rendere possibile, organizzando una manifestazione a fini solidaristici che ha varcato ampiamente i confini locali ed è stata presa ad esempio da tutti :la Parata del Sogno. Questo evento, coinvolgendo piloti di rally di fama internazionale, che si sono resi disponibili con gioia, entusiasmo e gratuità, ha infatti consentito ai bimbi, seguiti con amore e dedizione senza pari dalla associazione Il Sogno, di vivere, in totale sicurezza, una esperienza indimenticabile. E il sorriso di quei bimbi ha da solo ampiamente giustificato ogni sforzo organizzativo ed ogni piccolo sacrificio fatto!”.

“Infine occorre smentire con forza l'affermazione, totalmente destituita di fondamento, secondo la quale i proventi ricavati dallo svolgimento dei test sarebbero stati dirottati altrove :le poche migliaia di euro riscosse sono infatti servite integralmente per realizzare interventi di messa in sicurezza della viabilità interessata, principalmente proprio per dotarla di guard rail di protezione prima mancanti”.