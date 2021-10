Garfagnana



Potere al Popolo: "Noi movimento alternativo in Valle del Serchio"

mercoledì, 27 ottobre 2021, 22:26

Il gruppo d’azione di Potere al Popolo nasce in Mediavalle-Garfagnana per dare forma a un movimento radicato sul territorio.



"Un movimento - fa sapere PalP - alternativo a quei soggetti politici che da anni inseguono le solite logiche elettoralistiche e spartitorie, lasciando intatte le annose problematiche sociali, sanitarie e ambientali della Valle".

"Come Potere al Popolo Mediavalle-Garfagnana - spiega - intendiamo sganciarci dalle fin troppo conosciute logiche di palazzo. Crediamo che occorra abbandonare la sterile retorica delle promesse elettorali e il miope narcisismo che coloro che amministrano questo territorio rinnovano ad ogni scadenza elettorale".

"Sono molti - afferma PalP - i temi che ci stanno a cuore, gli stessi che la politica locale avvicendatasi negli anni ha opportunatamente tralasciato. Tra questi troviamo sicuramente la questione ambientale. Nelle nostre aree si registrano livelli più che preoccupanti d’inquinamento, non solo dell’aria ma anche dell’acqua e del suolo. Più volte la popolazione della Mediavalle si è schierata contro i progetti di costruzione di inceneritori portati avanti dall'industria privata e avallati trasversalmente dalla politica".

"Anche per quanto riguarda il fiume Serchio - continua il movimento -, rifiuti di ogni tipo giacciono nel suo letto e sulle sue sponde del fiume, per poi essere trasportati a valle e finire poi in mare. Di questo fenomeno, ciò che preoccupa maggiormente è la presenza massiccia di plastiche non biodegradabili, talvolta provenienti da discariche che nel passato venivano individuate proprio lungo gli argini del fiume".

"Un ulteriore esempio lampante d’inquinamento - prosegue PalP - è quello riguardante le Alpi Apuane, catena montuosa bistrattata a beneficio dei pochi e a danno dei moltissimi, a causa del numero esorbitante di cave per l’estrazione del marmo. Oltre alla sempre maggiore distruzione dell’ambiente e del sistema montuoso, tale processo porta alla creazione della cosiddetta “marmettola”, un materiale di scarto altamente inquinante e dannoso per il terreno e per le falde acquifere".

"Il gruppo d’azione di Potere al Popolo Mediavalle-Garfagnana - conclude - si schiera a sostegno di una politica locale che sappia bilanciare la salvaguardia del territorio, la salute degli abitanti e il diritto al lavoro, superando il ricatto occupazionale al quale i nostri luoghi sono fin troppo abituati. Siamo rappresentati da nessuno, perciò occorre rappresentarci da soli: è ora di Potere al Popolo!"