Garfagnana



Primo consiglio comunale a Pieve Fosciana: insediata la nuova giunta

venerdì, 15 ottobre 2021, 17:48

Ieri sera, alle 21, presso la sala consiliare del comune di Pieve Fosciana, si è insediata la nuova amministrazione comunale. Data la normativa Covid-19 non è stato concesso al pubblico la presenza in sala ma è stata comunque trasmessa una breve diretta sulla pagina Facebook del comune con il giuramento del sindaco.



Dopo l’analisi delle condizioni degli eletti il sindaco Francesco Angelini ha giurato fedeltà alla Costituzione ed ha nominato i componenti della giunta confermando nel ruolo di vicesindaco Luciano Angelini e assessore Bertucci Claudio.



Il sindaco ha fatto presente che la legge prescrive che nella giunta vi sia parità di genere quindi almeno uno dei due componenti della giunta sarebbe dovuta essere una donna. Vista però la preventiva rinuncia per motivi personali delle due donne elette (Fiori Anna Rita e Biagioni Serena) nonché delle due escluse (Manetti Valentina e Grilli Cristina) e considerata la necessità di rendere operativa la macchina comunale ha così inteso procedere in attesa di pubblicare un bando per invitare chi avesse idonei requisiti a prestarsi per la carica di assessore.



Nel frattempo per valorizzare la figura femminile in seno all’amministrazione, il sindaco ha annunciato che verrà inserito nel regolamento comunale la possibilità di nominare il presidente del consiglio che, con ogni probabilità, sarà Anna Rita Fiori che nello soglio elettorale aveva conseguito largamente il maggior numero di preferenze. Successivamente sono stati nominati a scrutinio segreto i componenti delle commissioni elettorali , dei giudici popolari e infine i rappresentanti in seno all’Unione dei Comuni. Il sindaco nel chiudere questo primo consiglio ha auspicato per tutti un buon lavoro e fattiva collaborazione anche con il gruppo di minoranza nell’interesse della comunità.