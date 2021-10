Garfagnana



Puppa: "Imprese floricole, approvati i criteri del nuovo bando regionale per sovvenzioni dirette al settore"

giovedì, 14 ottobre 2021, 15:45

La giunta regionale ha approvato, con apposita delibera, i criteri del bando di prossima uscita che prevede sovvenzioni dirette alle imprese floricole.

Ne dà notizia Mario Puppa, consigliere regionale Pd e vicepresidente della commissione Sviluppo economico e rurale.

«Avevamo chiesto questo intervento – spiega Puppa - con un atto approvato in Consiglio regionale perché, all'interno dell'intervento per il settore che la Regione aveva messo in campo dopo il lockdown del 2020, questa parte del comparto floricolo non era stato ricompreso, pur avendo anch'esso aveva avuto ingenti danni economici derivanti dalle misure restrittive anti covid-19.

In particolare per le imprese della Versilia, che ha registrato nel 2020 l'anno peggiore in termini di perdite economiche, che sono state stimate intorno ai 15 milioni, questo bando può rappresentare una boccata d'ossigeno, un piccolo contributo alla ripartenza.

La Regione Toscana, quindi, continua a sostenere le attività colpite dalla pandemia da covid-19 e questa misura, insieme alle misure già attuate e a quelle di prossima uscita per altri settori, ne sono la chiara e concreta dimostrazione, pur non avendo la Regione competenze dirette in materia di cosiddetti ristori. Ringrazio – conclude Puppa – l'assessora all'Agricoltura Stefania Saccardi, con cui mi sono interfacciato spesso al riguardo in questi mesi, per questo provvedimento».