Garfagnana : pieve fosciana



Puppa soddisfatto per Angelini: "Gruppo ben radicato sul territorio"

lunedì, 4 ottobre 2021, 17:55

di simone pierotti

Presenti ai seggi 2 e 3 di Pieve Fosciana per celebrare la riconferma del sindaco uscente Francesco Angelini anche il consigliere regionale Mario Puppa, il vice-sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Chiara Bechelli e il sindaco di Careggine Lucia Rossi.



Mario Puppa: "Mi complimento con Francesco e la sua squadra. Questo risultato ha premiato il buon lavoro svolto dalla sua giunta. Ritengo comunque apprezzabile la percentuale ottenuta dalla candidata Iolanda Turriani che, sottolineo, partiva praticamente da zero e non è mai facile farlo". "La comunità di Pieve Fosciana - ha continuato Puppa - ha premiato non solo l'operato della lista, non solo i progetti e le scelte politiche e amministrative, ma anche un gruppo ben radicato sul territorio, sempre presente e attento per soddisfare i bisogni della cittadinanza, con quasi tutti i candidati attivi nelle varie associazioni di volontariato". "In terre come la Garfagnana - ha concluso - questi sono valori molto sentiti. Soddisfattoa anche perché il risultato premia una lista che resta di centrosinistra".