Quell'incrocio è pericoloso: la Provincia che fa, dorme?

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:02

di daniele venturini

Negli ultimi giorni, sui social, sono comparsi molti commenti relativi alla pericolosità dell’incrocio in località Santa Lucia, altezza del Bar “Il Flamingo”, a Gallicano. Effettivamente, ogni anno, si verificano molti incidenti, fortunatamente, a oggi, non gravi, sia nella direzione di marcia Gallicano (ponte nuovo) - Fornaci, che nel senso opposto.



I motivi di questi incidenti sono svariati, ma una cosa, per chi scrive, è evidente: la pericolosità nel percorrere la rampa di innesto al ponte nuovo, direzione di marcia Gallicano – Fornaci di Barga. Quando l’automobilista arriva allo stop sotto il ponte della Fondovalle e si immette nel raccordo per raggiungere il ponte sul fiume Serchio, ha una visibilità ridotta e deve attraversare la corsia percorsa dai veicoli che provengono in senso contrario. E’ vero che vi è lo stop per chi deve attraversare la rampa d’innesto sotto il ponte, ma è altrettanto vero che le condizioni di visibilità non sono ottime.



La Gazzetta del Serchio è andata a controllare se negli ultimi anni qualche consigliere provinciale si era interessato a questo problema, considerato che la Lodovica è di proprietà della provincia di Lucca.



Abbiamo riscontrato che nel mese di aprile 2019 l’allora consigliere provinciale Simone Simonini, in quota Lega, aveva chiesto agli uffici tecnici e al presidente della provincia Menesini un impegno concreto per cercare di migliorare l’incrocio in parola. Simonini aveva fatto questa richiesta alla luce dei molti incidenti che si erano verificati nel tratto di strada sopra indicato.



Sentito Simonini, ci ha riferito che il presidente Menesini, all’epoca della richiesta, gli aveva promesso che sarebbero stati fatti dei miglioramenti per rendere più sicuro l’incrocio. "Purtroppo – constata Simonini – il presidente non ha fatto nulla di quanto promesso". L’ex consigliere provinciale, a questo punto, fa un appello rivolto alla provincia: “Bisogna fare qualcosa per rendere più sicuro questo incrocio, perché potrebbero verificarsi incidenti più gravi e, allora, sarebbe un problema.”



Simonini, ci informa che, proprio in questi giorni, la consigliere Melania Ferrari di 'Alternativa Civica di Centrodestra' sta preparando una nuova interrogazione relativa alla pericolosità dell’incrocio, che verrà presentata in uno dei prossimi consigli provinciali.