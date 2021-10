Garfagnana : piazza al serchio



Raggiunto il quorum dei votanti: Carrari verso la riconferma

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:36

di andrea cosimini

Andrea Carrari vince la sfida contro il... quorum dei votanti: raggiunto (e superato ampiamente) il 40 per cento di affluenza al voto solo nella giornata di ieri. Ora, in base alla nuova normativa, dovrà attendere lo spoglio delle schede per raggiungere anche il quorum delle preferenze (fissato al 50 per cento).



La sua lista, “Un futuro per Piazza al Serchio”, era l'unica in gara in questa tornata elettorale. Indubbiamente una sconfitta per la democrazia, oltreché una riconferma del fatto che una Garfagnana così frammentata in piccoli comuni è anacronistica e avulsa da ogni contesto.



Per i dati sull'affluenza definitiva alle urne bisognerà aspettare le 15, orario di chiusura dei seggi, quando saranno note anche le preferenze dei consiglieri.