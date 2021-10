Garfagnana : gallicano



Rapina al Flamingo, dopo lo spavento si torna al lavoro: “Paura sì, ma sempre aperti"

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:32

di simone pierotti

La rapina a mano armata al bar Flamingo a Gallicano fa ancora parlare, dato che il luogo è frequentatissimo a tutte le ore del giorno. Tanti clienti abituali, tanta gente di passaggio ma, finora, non era mai accaduto niente di preoccupante, né un furto, né un atto vandalico, né tantomeno una rapina in piena regola. Il bottino è stato di mille euro, quindi abbastanza contenuto ma la cosa importante è che non sia successo nulla alle persone. Così ci dice il titolare, Nicola, come sempre al lavoro ma oggi particolarmente indaffarato a rispondere alle domande di giornalisti e curiosi: “Da stamattina non ho tregue, mi avranno chiamato in quaranta! Cosa volete che vi dica, non è stato un fatto piacevole, ovviamente, per chi ha assistito alla scena, anche se si è svolta molto velocemente”.

Paura sì ma c’è da lavorare, si avvicina l’ora di punta e i tavoli sono già apparecchiati per accogliere le decine di clienti con i pranzi di lavoro. “Mi dispiace ma non ho tempo per rispondere alle domande, lo spavento c’è stato ma stamattina eravamo regolarmente aperti e al lavoro, come lo saremo questa sera e i giorni successivi. Voglio che sottolineate questo fatto, non abbiamo chiuso nemmeno un minuto”.

Sorpreso da quanto accaduto? “Questi fatti sono comuni nella cronaca di tutti i giorni ma da noi, in nove anni di attività, non è mai accaduto niente, nemmeno un tentativo di furto. Quindi un po' siamo sorpresi. Non ho altro da aggiungere”. Lasciamo così Nicola e i suoi dipendenti al laborioso tran tran quotidiano.