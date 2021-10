Garfagnana



Reddito di cittadinanza: il comune di Pieve Fosciana attiva i progetti per la pulizia degli spazi pubblici

venerdì, 1 ottobre 2021, 16:02

Il 27 settembre nel comune di Pieve Fosciana sono stati attivati i PuC, progetti utili alla collettività legati come condizione ai fruitori del reddito di cittadinanza.

Il comune garfagnino è il primo in provincia di Lucca ad attivare questi progetti che nel caso specifico serviranno a custodire e pulire gli spazi pubblici cosi come gli edifici comunali. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sinergia di più soggetti: il comune, il servizio sociale professionale (ASL) e il centro per l'impiego.

“Ci sentiamo di ringraziare questi nostri cittadini che si sono resi subito disponibili e collaborativi” commenta il primo cittadino Francesco Angelini.