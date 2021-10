San Romano si tuffa nel passato

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 16 ottobre 2021, 17:04

Lo dichiara Mauro Giuliattini, reggente regionale CISL Funzione Pubblica. Per il reggente regionale la colpa è da imputare alla Regione e all'assessorato rei di non aver previsto la criticità

sabato, 16 ottobre 2021, 16:40

I pendolari della linea Lucca-Aulla, e in particolare dei comuni di Piazza al Serchio, Minucciano e della Lunigiana, tornano a segnalare i disagi patiti sulla tratta

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:45

Venerdì 15 ottobre presso il COI - Centro Operativo Intercomunale di protezione civile della Garfagnana si è tenuto l’incontro di tutti i sindaci dell’Unione Comuni con la vice-presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi alla presenza del consigliere regionale Mario Puppa

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:40

Si è appena conclusa la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, svoltasi presso il polo fieristico di Rimini da mercoledì 13 a venerdì 15 ottobre

venerdì, 15 ottobre 2021, 17:58

Domenica 17 ottobre le comunità di Castagnola e Agliano, frazioni del comune di Minucciano, organizzano un'edizione speciale di Camminar Mangiando, manifestazione che coniuga energia, natura e cibo

venerdì, 15 ottobre 2021, 17:48

Ieri sera, alle 21, presso la sala consiliare del comune di Pieve Fosciana, si è insediata la nuova amministrazione comunale. Data la normativa Covid-19 non è stato concesso al pubblico la presenza in sala ma è stata comunque trasmessa una breve diretta sulla pagina Facebook del comune con il giuramento...