San Romano, siglato accordo con i sindacati dei pensionati

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 12 ottobre 2021, 19:34

"Linea 7000" è il progetto del giornalista Gian Luca Gasca, che va alla scoperta del Sentiero Italia CAI con l'intento di dimostrare come le nostre montagne e i sentieri siano avvicinabili utilizzando i mezzi pubblici. Video

martedì, 12 ottobre 2021, 17:58

È stato proclamato uno sciopero ad oltranza da venerdì 15 ottobre a mercoledì 20 ottobre, indetto dall’Associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali). Lo sciopero ha portata nazionale e coinvolgerà più settori, pubblici e privati, con possibili ripercussioni anche sui servizi esternalizzati o in appalto

martedì, 12 ottobre 2021, 16:55

Come tanti abitanti della Garfagnana e Media Valle, Francesca De Martin è una pendolare che tutti i giorni raggiunge Lucca per ragioni di lavoro. Un viaggio lungo e disagiato per le condizioni della strada ma che spesso diventa anche pericoloso per il comportamento della gente al volante

martedì, 12 ottobre 2021, 16:26

Sete nuovi casi positivi (da martedì 5 a lunedì 11 ottobre) di cui due (pari al 28%) hanno meno di 35 anni: Bagni di Lucca 1, Barga 2, Castiglione di Garfagnana 1, Fabbriche di Vergemoli 2, Villa Collemandina 1

martedì, 12 ottobre 2021, 16:23

Aprirà a breve sul sito istituzionale una sezione, denominata “Opportunità di lavoro. L’azienda cerca te!”, dove tutti i ragazzi interessati potranno trovare le offerte di lavoro provenienti dalle aziende in contatto con l’istituto, che sono alla ricerca di personale specializzato

martedì, 12 ottobre 2021, 14:32

Paura questa mattina, intorno alle 11.50, per una donna di 71 anni che è caduta da un muretto in via San Leonardo, in località Cogna, a Piazza al Serchio, riportando un trauma cranico e una probabile frattura di una caviglia