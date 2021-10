Garfagnana : minucciano



Scivola per 15 metri lungo il sentiero: ferito 65enne

lunedì, 18 ottobre 2021, 21:19

Incidente in montagna, oggi pomeriggio, intorno alle 14.50, sulla vetta del monte Pisanino nel comune di Minucciano. Un uomo di 65 anni, che faceva parte di un gruppo di persone, è scivolato per circa 15 metri mentre percorreva un sentiero. Ha riportato un trauma cranico e ferita alla testa, oltre ad un trauma a un arto, ma è sempre stato cosciente.



Viene trasportato in questi minuti con Pegaso 1 in codice rosso all'ospedale di Cisanello. Intervenuti anche uomini del soccorso alpino di Lucca.