Si ribalta con l'auto per evitare una frana

mercoledì, 6 ottobre 2021, 10:52

di andrea cosimini

Stava percorrendo la strada provinciale che collega Isola Santa, frazione di Careggine, ad Arni, quando, improvvisamente, ha trovato sul suo cammino, dietro una curva, una frana che, probabilmente per le cattive condizioni meteo, non è riuscito ad evitare. E' finito quindi per ribaltarsi con l'auto intorno alle 6 di stamattina.



Il conducente è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana che hanno controllato, per prima cosa, se, nell'abitacolo, oltre all'occupante, ci fossero altre persone coinvolte.



Il versante franoso è sempre in movimento. Sul posto l'Unione dei Comuni della Garfagnana, i carabinieri e gli operai della provincia di Lucca che hanno provveduto, con una ruspa, a liberare intanto la strada, per rendere la carreggiata più larga e quindi percorribile, in attesa che i tecnici facciano le opportune verifiche sulla sicurezza.



Intervenuto anche l'ufficio tecnico del comune di Careggine.