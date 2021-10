Garfagnana : pieve fosciana



Simonini: "Ottimo risultato a Pontecosi, premiato il mio lavoro"

lunedì, 4 ottobre 2021, 18:04

di simone pierotti

Per la lista di Iolanda Turriani, a Pieve Fosciana, abbiamo parlato con Simone Simonini, l'unico dei candidati presenti al seggio.



Partiamo dai 31 voti collezionati: "Sono soddisfatto del risultato personale perché ritengo che 31 voti per un candidato proveniente da un altro comune, visto che io non vivo a Pieve Fosciana, siano un ottimo risultato. Inoltre sottolineo le 20 preferenze ottenute a Pontecosi, risultando il più votato della mia lista, e che ho ottenuto queste preferenze con una campagna elettorale partita tardi, senza organizzare niente di particolare". "Sono contento in particolare per il risultato a Pontecosi - ha sottolineato - perché, effettivamente, mi sono fatto vedere in quela frazione; in questi anni ho lavorato per i cittadini di questa frazione e vedo che l'impegno ha premiato. Sono il secondo degli esclusi, ma lo reputo comunque un risultato importante. Ho dato tutto quello che ho potuto, ma chiaramente erano condizioni molto difficili".