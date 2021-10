Garfagnana



Stefania Saccardi visita la Garfagnana

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:45

Venerdì 15 ottobre presso il COI - Centro Operativo Intercomunale di protezione civile della Garfagnana si è tenuto l’incontro di tutti i sindaci dell’Unione Comuni con la vice-presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi alla presenza del consigliere regionale Mario Puppa. E’ stata l’occasione per un confronto sui problemi inerenti la delega dell’Assessore Saccardi in particolare in materia di agricoltura, forestazione, sviluppo rurale, politiche per la montagna e aree interne.

I Sindaci hanno colto l’opportunità di evidenziarle le principali criticità della Garfagnana dovute anche agli straordinari eventi metereologici che si sono verificati negli ultimi tempi con emergenze che hanno duramente colpito il territorio.

In precedenza, accompagnata dal Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, ha fatto visita al Centro della Biodiversità in località La Piana di Camporgiano dove ha potuto prendere visione degli importanti progetti che l’Unione sta portando avanti nel campo della conservazione delle specie vegetali locali, anche attraverso la Banca del Germoplasma e la rete degli agricoltori custodi.

Si è espressa con parole di apprezzamento per la capacità di questo territorio di avere attivato un gioco di squadra pubblico-privato prendendo atto che l’Unione, fin dalla sua costituzione si è occupata dello sviluppo sostenibile del territorio e della valorizzazione dei prodotti tipici dell’agricoltura, raccogliendo l’eredità di quanto svolto dalla Comunità Montana della Garfagnana. L’assessore ha inoltre fatto visita ad alcune realtà produttive del settore agroalimentare.