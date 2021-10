Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Altra scelta incomprensibile su palestra"

mercoledì, 6 ottobre 2021, 15:34

Il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' critica l'amministrazione Saisi per la scelta di voler investire una cifra considerevole sulla vecchia palestra.

"Il destino - esordiscono i consiglieri - è stato benevolo, questa volta, col paese intero. Deficit strutturali hanno impedito a questa amministrazione di investire una cifra considerevole, così come aveva palesemente dichiarato il sindaco nei mesi scorsi, sulla vecchia e obsoleta palestra. Ennesima scelta sbagliata che il destino ha impedito costringendo il primo cittadino ad una inversione clamorosa e ad intraprendere finalmente la via giusta per costruirne una nuova nel sito che il buon senso e una logica amministrativa elementare avrebbe individuato a prima vista. Nella cittadella scolastica".

"Dopo lo storico sbaglio di ristrutturare la scuola materna - attacca il gruppo - questo nuovo errore è stato impedito causa forza maggiore non certamente per convinzione e per scelta meditata!"

"Cari gallicanesi - conclude -, questa ce la siamo scampata! A quando la prossima cervellotica incomprensibile scelta?"