Garfagnana



Uniti per Gallicano attacca: "Progettare non vuol dire sperperare soldi"

giovedì, 21 ottobre 2021, 11:21

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" torna ad intervenire criticamente sulla progettazione del comune prendendo di mira l'amministrazione guidata dal sindaco David Saisi.

"Premesso che qualsiasi intervento che mette in sicurezza il territorio e la vita dei cittadini troverà sempre il nostro consenso - esordiscono i consiglieri - e premesso che un doveroso grazie è necessario dirlo alla Regione Toscana sempre sensibile e attenta a tali problematiche, due cose dobbiamo ricordare al nostro sindaco: da quando siamo entrati in comune abbiamo più e più volte ribadito il concetto che si dovevano impegnare più risorse sulla progettazione, per essere sempre pronti ad ogni evenienza, non i pochi spiccioli finora utilizzati. Il sindaco ha sempre obiettato che il nostro comune investiva nella progettazione cifre superiori agli enti limitrofi. A simili argomenti non si risponde. In realtà questa giunta ha sempre pensato che progettare e prevenire fosse come sperperare soldi".

"Prendiamo atto ora - incalza il gruppo - che questa logica è cambiata e che nel prossimo futuro, nel bilancio, la voce progettazione sarà ampiamente soddisfacente. Ci fa piacere inoltre che da comune disastrato ora il bilancio sia in salute. Potenza delle parole o allucinazione ammininistativa?"

"Sul bilancio - conclude l'opposizione - abbiamo già ampiamente risposto alle bugie del sindaco".