Vento forte, codice giallo in Appennino

mercoledì, 20 ottobre 2021, 11:46

Ammontano a 9,5 mln di euro le risorse che saranno assegnate entro il mese di ottobre ai Comuni per la realizzazione di 19 interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico

martedì, 19 ottobre 2021, 14:03

15 nuovi casi positivi (da martedì 12 a lunedì 18 ottobre) di cui 4 (pari al 27%) hanno meno di 35 anni: Barga 1, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo di Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 6, San Romano in Garfagnana 1,...

martedì, 19 ottobre 2021, 12:17

Questa mattina gli operai della ditta Backa Albert, con sede a Gallicano, sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto di strada e le abitazioni in Turritecava, frazione di Gallicano, da un grosso masso, del peso di diverse tonnellate

martedì, 19 ottobre 2021, 11:17

L’Area Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL Toscana nord ovest ha reso pubblico il report dei primi 9 mesi dell’anno relativo agli infortuni sul lavoro nel territorio aziendale

martedì, 19 ottobre 2021, 09:26

Continua il programma di impegni a favore dei piccoli comuni italiani ricordato dall’AD Matteo Del Fante nella seconda edizione di “Sindaci d’Italia”

martedì, 19 ottobre 2021, 08:22

La persona in questione è Luciano Panci, nato a Roccastrada, un comune della zona mineraria della provincia di Grosseto, dove il padre lavorava nella miniera di lignite di Ribolla, ultimo di tre figli