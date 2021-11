Garfagnana



A Camporgiano i sapori della castagna

sabato, 20 novembre 2021, 10:36

Ancora un appuntamento a Camporgiano in piazza San Giacomo nella splendida cornice sotto la Rocca Estense. Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Camporgiano in collaborazione con il Gruppo Autieri d’ Italia – Sezione Garfagnana.



Domenica 28 novembre una manifestazione all’insegna de “I sapori della castagna".



Il programma prevede l’inizio alle ore 12 con un classico della cucina garfagnina “Polenta ed Ossi", successivamente prosegue nel pomeriggio con tutte le altre specialità della nostra terra che in passato, soprattutto nel periodo dell’ ultima guerra, hanno sfamato intere generazioni di persone:



- le classiche “ mondine “,

- i “ necci “ con la ricotta;

- le frittelle di neccio,



e il castagnaccio.



Il tutto annaffiato da vin Brulé



A rendere più festosa la giornata è stata chiamata la Naitorkestra di Manolo Strimpelli che a partire dal primo pomeriggio rallegrerà i presenti con le sue vivaci e coinvolgenti musiche.



Uno scenario naturale bellissimo, cibi gustosissimi e genuini, musica di alto livello fino a sera che piena di luci, di colori e insieme ad un cielo stellato, diventerà per gli tutti i presenti un’occasione per guardare ancora una volta ad un futuro ricco di speranza e di emozione.



In considerazione delle disposizioni ministeriali, l’ingresso sarà permesso solo alle persone in possesso di certificato verde o di altra documento similare.



Prenotazione entro il 26 novembre:



- Paola 3429111678

- Maurizio 3886071367