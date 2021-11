Garfagnana



A Castiglione letture della Divina Commedia

martedì, 23 novembre 2021, 11:35

Sabato 20 novembre, nella suggestiva cornice del borgo medievale di Castiglione di Garfagnana, è andata in scena la lettura della Divina Commedia. L’iniziativa è stata organizzata in occasione del settecentesimo anniversario dalla morte del sommo poeta, dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’istituto comprensivo di Castiglione di Garfagnana e con l’aiuto di Yuri Bautta.

I ragazzi dell’istituto comprensivo si sono cimentati nella lettura dando vita a un evento unico: coinvolte le classi di ogni età, dalla primaria alla secondaria.

La giornata è cominciata con i saluti istituzionali e con la lettura del primo canto da parte del consigliere Roberto Tamagnini e del consigliere Ugolini, ed è proseguita con i cantori nei vari angoli del borgo: San Michele, San Pietro, la torre della Brunella ecc per poi ritornare tutti in Piazza Vittorio Emanuele per la lettura dell’ultimo canto del paradiso.

Alla lettura della divina commedia si sono uniti anche i genitori e gli insegnanti dando vita a un progetto corale unito. L’amministrazione coglie l’occasione per ringraziare la Regione Toscana per l’importate contributo che rientra nelle celebrazioni per il settecentesimo anno dalla morte del sommo poeta, l’istituto comprensivo di Castiglione di Garfagnana, i genitori dei ragazzi, Yuri Bautta e sopratutto i ragazzi dell’istituto, che si sono dimostrati cantori eccezionali.

L’auspicio dell’amministrazione è che questa giornata diventi un evento annuo e che Dante possa far sognare ancora chi passeggia per le vie nel nostro Borgo.