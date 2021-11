Codice giallo per forte vento

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 7 novembre 2021, 10:58

Il gruppo consiliare di minoranza al comune di Minucciano ha protestato per alcuni incarichi professionali ricevuti dal Comune e da un'azienda partecipata da un giovane geometra figlio di un assessore

venerdì, 5 novembre 2021, 21:27

Per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba, l’11 novembre alle ore 21 il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico presenta l’appuntamento dell’Associazione La Giubba, Una Magnifica Annata – libri e foleospite Andrea Campoli, detto il Tatone

venerdì, 5 novembre 2021, 13:28

Meteo in graduale peggioramento sulla Toscana con forti raffiche di vento Grecale dalle prime ore di domani, sabato, accompagnate da deboli piogge inizialmente sul sud in estensione nel corso della notte anche al centro nord della regione

venerdì, 5 novembre 2021, 10:59

L’attività formativa è erogata a titolo gratuito ed è organizzata in webinar interattivi, su piattaforma fornita da Promo PA Fondazione, in modo da favorire la partecipazione attiva degli iscritti, che potranno intervenire con quesiti e osservazioni, dialogando direttamente con i docenti

giovedì, 4 novembre 2021, 12:20

In Valle del Serchio l’unico distributore di metano (oltre agli altri carburanti) si trova sulla provinciale nei pressi di Gallicano

giovedì, 4 novembre 2021, 11:13

Sabato 6 novembre la puntata di Stop and Go, in onda su Rai 2 e condotta da Marco Mazzocchi e Sofia Bruscoli, racconterà i diversi modi di scoprire l’Ambito turistico Garfagnana Valle del Serchio