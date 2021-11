Coronavirus, 28 casi in una settimana in Valle del Serchio: otto nelle scuole

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 30 novembre 2021, 12:41

Nella riunione di lunedì 29 novembre il consiglio direttivo del Parco delle Alpi Apuane ha approvato la proposta del nuovo Piano integrato del Parco. Dopo un iter lungo due anni fatto di studi, riunioni, incontri, assemblee è stato licenziato il documento che, per la prima volta, pianifica il futuro dell'area...

martedì, 30 novembre 2021, 12:29

Inverno e gelo: GAIA S.p.A. ricorda a tutti gli utenti, specialmente quelli che abitano nelle zone montane, di prendere le opportune precauzioni per evitare danni al proprio contatore dell'acqua, che in presenza di basse temperature può congelarsi, rompersi e infine portare all'interruzione dell'acqua dal rubinetto

martedì, 30 novembre 2021, 12:25

Sono tre le liste elettorali ammesse dalla commissione elettorale specifica per le prossime elezioni che rinnoveranno il consiglio provinciale di Lucca sabato 18 dicembre

martedì, 30 novembre 2021, 10:43

La onlus Amo dell’Amore, unitamente ai cinque Lions Club della zona, Antiche Valli Lucchesi, Lucca Host, Lucca Le Mura, Garfagnana e Pescia, sta preparando 325 pacchi dono natalizi per le famiglie bisognose del territorio che va dalla Garfagnana a Pescia, passando per Lucca, Altopascio e tutti i territori limitrofi

lunedì, 29 novembre 2021, 20:18

Sono pronti ad entrare in azione nell'Alta Garfagnana i trattori degli agricoltori di Coldiretti per intervenire come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'ondata di maltempo segnata da temperature in picchiata, gelate e neve...

lunedì, 29 novembre 2021, 13:50

Anche il territorio della Valle del Serchio è interessato e centinaia di famiglie hanno ricevuto le lettere da parte di Istat o sono state contattate dai rilevatori incaricati in ciascun comune per provvedere alla compilazione del questionario