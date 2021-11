Costo del metano raddoppiato, i gestori si difendono: “Noi penalizzati, clienti dimezzati”

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 4 novembre 2021, 11:13

Sabato 6 novembre la puntata di Stop and Go, in onda su Rai 2 e condotta da Marco Mazzocchi e Sofia Bruscoli, racconterà i diversi modi di scoprire l’Ambito turistico Garfagnana Valle del Serchio

mercoledì, 3 novembre 2021, 20:39

La comunità di Fosciandora e tutta la Valle del Serchio piangono la scomparsa di Marco Tognetti, morto per una grave malattia a 23 anni. Una triste notizia che ha sconvolto tutta la locale comunità, incredula per la morte di un giovane molto conosciuto e ben voluto

mercoledì, 3 novembre 2021, 15:05

29 nuovi casi positivi di cui 6 (pari al 21%) hanno meno di 35 anni: Bagni di Lucca 1, Barga 3, Careggine 1, Castelnuovo Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 7, Gallicano 10, Molazzana 1, Pieve Fosciana 1, San Romano in Garfagnana 1

mercoledì, 3 novembre 2021, 12:58

La provincia di Lucca metterà in sicurezza il versante sulla sp n. 71 di S. Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione di Garfagnana, interessato da una frana in località Campori

mercoledì, 3 novembre 2021, 11:41

Recentemente si è assistito ad una serie di segnalazioni di lupi nei dintorni dei paesi delle Apuane. E' un fatto comune soprattutto nel periodo tardo estivo-autunnale

mercoledì, 3 novembre 2021, 08:25

Mercoledì 3 novembre alle 20.30 presso la sede comunale di Fabbriche di Vallico si terrà una riunione a cui sono invitati tutti i caposquadra che cacciano sul territorio di Fabbriche di Vergemoli e tutti i possessori di appostamenti fissi di caccia