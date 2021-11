Garfagnana



Fantozzi (FdI): "Presenza sul territorio e ascolto dei cittadini"

martedì, 9 novembre 2021, 14:12

di chiara grassini

Presenza sul territorio e ascolto dei cittadini sono le caratteristiche dell'iniziativa "Ascolto, annoto, agisco - Un anno di bilancio, quattro anni per il rilancio" presentata dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi.



Il vicepresidente della commissione sviluppo economico e presidente della commissione d'inchiesta regionale sulla pandemia, sarà presente nei 33 comuni della provincia di Lucca a rotazione (Versilia, Piana, Garfagnana e Mediavalle). Per ciascun territorio menzionato raccoglierà problematiche e segnalazioni pervenuti dai cittadini e tramite un atto, porterà a palazzo Pegaso tutte le istanze giunte dai vari luoghi.



Il primo incontro è fissato per venerdì 12 novembre alla pasticceria Tiffany dalle 11 alle 13. Seguirà sabato 13 dalle 11 alle 12 a Montecarlo - dove Fantozzi è consigliere comunale - al bar Bistrot in via Roma, cioè nel centro storico. Le tappe successive riguarderanno più nello specifico Castelnuovo Garfagnana, Viareggio, Capannori e Borgo a Mozzano.



Ogni venerdì il politico riceverà nelle sedi di Fratelli d'Italia i cittadini dalle 11 alle 13. Prima del ricevimento precederà un sopralluogo insieme ai dirigenti di partito, poi l'ascolto con i residenti e infine un pranzo conviviale.



"L'obiettivo è quello di portare in consiglio regionale l'atto proveniente da ogni parte del territorio e trasformarlo in mozione, ordine del giorno e applicarlo nella realtà" ha spiegato in sintesi Vittorio Fantozzi.