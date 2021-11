Garfagnana



'Fiocco bianco': a Massarosa un programma dedicato a Vanessa Simonini

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:35

Sarà dedicato a Vanessa Simonini, vittima di femminicidio a Gallicano nel 2009, il ricco programma di iniziative a Massarosa legate alla campagna del fiocco bianco per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in collaborazione con “Spazio Libero” e Casa delle Donne. Il 25 novembre saranno inaugurate quattro panchine rosse, diventate simbolo di un percorso di sensibilizzazione sul tema del femminicidio e della violenza maschile sulle donne: alle ore 9 alla scuola secondaria di primo grado di Massarosa in via Cav. di Vittorio Veneto, alle 10.30 alla scuola secondaria di Piano di Conca via delle Sezioni con la testimonianza della signora Maria Grazia Forli madre di Vanessa Simonini, alle 11.30 alla Conad a Piano del Quercione ed infine alle 15 in Piazza Taddei di fronte al Palazzo Comunale. A quest'ultima tappa seguirà un incontro in Sala del Consiglio Comunale con il coinvolgimento dell'avvocata della casa delle donne, oltre ai ragazzi delle scuole.

“Coinvolgere i più giovani è fondamentale per invertire la tragica tendenza dei fenomeni di violenza di genere e femminicidi purtroppo sempre in crescita – commenta il sindaco Simona Barsotti – per questo vogliamo raccontare la storia di Vanessa ai nostri ragazzi e dedicare a lei l'intero programma di iniziative”.

Sulle panchine sarà riportato anche il numero 1522 numero antiviolenza e stalking.

“Le panchine rosse non sono solo simboli ma portatrici di messaggi che rimangono visibili ogni giorno per tutti i cittadini – spiega l'assessore Alberta Puccetti – vogliamo lasciare un segno tangibile con le panchine ed uno altrettanto forte con le testimonianze e gli incontri, nella convinzione di doverci impegnare quotidianamente contro ogni forma di violenza a partire proprio da quella di genere”

Il calendario di appuntamenti non si conclude con la giornata del 25 novembre ma prosegue il 26 novembre alle 17 con la presentazione, sempre in Sala del Consiglio del libro di poesie “Da donna a donna” di Ornella Benetti, Maria Vittoria Nardini, Simonetta Pucci, edizioni Il Molo, ed ancora con il coinvolgimento delle scuole il 30 novembre alla Sala Parrocchiale Manzoni con un monologo della psicologa e performer Chiara Gistri “Mai più. Cancellata da un uomo” per la regia di Elodie Lebigre sulla vita di Vanessa Simonini.