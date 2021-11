Forte vento di grecale in arrivo, codice giallo

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 5 novembre 2021, 10:59

L’attività formativa è erogata a titolo gratuito ed è organizzata in webinar interattivi, su piattaforma fornita da Promo PA Fondazione, in modo da favorire la partecipazione attiva degli iscritti, che potranno intervenire con quesiti e osservazioni, dialogando direttamente con i docenti

giovedì, 4 novembre 2021, 12:20

In Valle del Serchio l’unico distributore di metano (oltre agli altri carburanti) si trova sulla provinciale nei pressi di Gallicano

giovedì, 4 novembre 2021, 11:13

Sabato 6 novembre la puntata di Stop and Go, in onda su Rai 2 e condotta da Marco Mazzocchi e Sofia Bruscoli, racconterà i diversi modi di scoprire l’Ambito turistico Garfagnana Valle del Serchio

mercoledì, 3 novembre 2021, 20:39

La comunità di Fosciandora e tutta la Valle del Serchio piangono la scomparsa di Marco Tognetti, morto per una grave malattia a 23 anni. Una triste notizia che ha sconvolto tutta la locale comunità, incredula per la morte di un giovane molto conosciuto e ben voluto

mercoledì, 3 novembre 2021, 15:05

29 nuovi casi positivi di cui 6 (pari al 21%) hanno meno di 35 anni: Bagni di Lucca 1, Barga 3, Careggine 1, Castelnuovo Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 7, Gallicano 10, Molazzana 1, Pieve Fosciana 1, San Romano in Garfagnana 1

mercoledì, 3 novembre 2021, 12:58

La provincia di Lucca metterà in sicurezza il versante sulla sp n. 71 di S. Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione di Garfagnana, interessato da una frana in località Campori