Garfagnana



Gli alunni di San Romano festeggiano la giornata nazionale degli alberi

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:11

Si è svolta lunedì 22 novembre, nel comune di San Romano in Garfagnana la Festa dell’Albero. La manifestazione, che ha visto coinvolti i bambini di tutte le classi materne ed elementari del comune, s’inserisce all’interno del progetto “Un albero per il Futuro” promossa dal Ministero della Transizione Ecologica e dai Carabinieri, volta alla creazione di un “bosco diffuso” in tutta Italia, al quale è possibile accedere inquadrando l’apposito QR Code associato all’albero, oppure accedendo al sito internet del progetto.



Ad occuparsi della selezione dei sette alberi, che i bambini hanno poi piantato nel giardino della scuola, sono stati Michela Adami, del Corpo Forestale, che insieme al collega Marco Domini hanno supervisionato il lavoro degli alunni. Per spiegare ai bambini quanto importante siano gli alberi per la nostra vita e come quest’iniziativa s’inserisca in un progetto più ampio, di scala nazionale, sono stati l’Appuntato Alfredo Lunardi e il Brigadiere Diego Gregori del Corpo dei Carabinieri Forestali. A chiudere gli interventi delle Autorità presenti durante la mattinata sono state il Sindaco On. Raffaella Mariani e la Vicepreside Prof.ssa Giuseppina Grandini che non solo hanno ribadito agli alunni l’importanza di questo progetto ma anche quanto sia importante imparare a prendersi cura del proprio Territorio, per loro stessi ma soprattutto per chi verrà dopo di loro, in un futuro non troppo lontano. La mattinata si è conclusa con un piccolo spettacolo canoro da parte dei bambini coordinati dalle insegnanti, le quali hanno reso possibile l’organizzazione della cerimonia preparando gli alunni anche tramite la visione di un video messaggio preparato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano destinato alle scuole di ogni ordine e grado per celebrare la Festa dell’Albero.