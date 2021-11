Carrari-bis: il sindaco incontra il prefetto

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 9 novembre 2021, 15:49

E' prevista complessivamente la realizzazione di 268 loculi cimiteriali e 80 urne cinerarie; l’opera verrà realizzata in due lotti successivi dei quali, il primo, del quale sono avviati i lavori, finalizzato alla costruzione di 84 loculi per sopperire alle esigenze di un primo periodo per l’importo totale di spesa pari...

martedì, 9 novembre 2021, 15:43

57 nuovi casi positivi di cui 14 (pari al 25%) hanno meno di 35 anni: Bagni di Lucca 3, Barga 11, Borgo a Mozzano 14, Castelnuovo Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 10, Gallicano 10, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 5, Sillano Giuncugnano 1

martedì, 9 novembre 2021, 14:53

Per la prima volta un nuovo vaccino antinfluenzale ad “alte dosi”, particolarmente indicato per stimolare il sistema immunitario in pazienti anziani e residenti in comunità, viene messo a disposizione degli oltre 13 mila ospiti delle rsa toscane

martedì, 9 novembre 2021, 14:12

Il vicepresidente della commissione sviluppo economico e presidente della commissione d'inchiesta regionale sulla pandemia, sarà presente nei 33 comuni della provincia di Lucca a rotazione (Versilia, Piana, Garfagnana e Mediavalle)

lunedì, 8 novembre 2021, 17:29

Sabato 18 dicembre la provincia di Lucca rinnoverà la composizione del consiglio provinciale che era in carica dal 16 dicembre 2019, giorno successivo alle elezioni di 2° livello previste dalla riforma Delrio per le amministrazioni provinciali

lunedì, 8 novembre 2021, 15:21

Venti sostenuti in arrivo da nord est, da stasera fino a domani, con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche