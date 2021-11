In corso il censimento Istat in Valle del Serchio: multe per chi non assolve

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 29 novembre 2021, 13:42

Dalla sera di oggi, lunedì 29 novembre, fino alla mattina di domani, martedì 30 novembre, in tutta la Toscana le temperature saranno ampiamente sotto lo zero, con possibilità di formazione di ghiaccio un po' in tutta la regione e, in particolare, sulle zone interessate dalle precipitazioni degli ultimi giorni

domenica, 28 novembre 2021, 15:41

L'inverno bussa alle porte e l'alta Garfagnana si imbianca con la prima neve di stagione. Strade imbiancate al Passo delle Radici (1.527 m s.l.m), a San Pellegrino in Alpe (1525 m s.l.m.) e al Casone di Profecchia (1314 metri s.l.m.)

domenica, 28 novembre 2021, 14:32

Una lista plurale, aperta che punta alla costruzione di un campo largo nell'interesse dei cittadini: queste sono le caratteristiche della lista "Civica democratica e progressista con Menesini"

sabato, 27 novembre 2021, 11:40

Per il responsabile regionale ambiente di Sinistra Italiana Eugenio Baronti la devastazione delle Alpi Apuane ha raggiunto dimensioni intollerabili

venerdì, 26 novembre 2021, 21:42

Per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba, il 2 dicembre alle 21 il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico presenta l’appuntamento dell’Associazione La Giubba Il sogno realizzato. 110 anni di ferrovia in Garfagnana, ospite il Professore Umberto Sereni

venerdì, 26 novembre 2021, 11:58

Super green pass: l’ultimo provvedimento del Governo in vista delle festività natalizie fa già discutere, sia i cittadini che i commercianti che lavorano con il pubblico, ancora una volta, loro malgrado, protagonisti