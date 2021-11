Garfagnana



Inaugurata panchina rossa a Fabbriche di Vallico

venerdì, 26 novembre 2021, 10:03

di daniele venturini

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ieri, presso il nuovo parcheggio della scuola primaria di Fabbriche di Vallico, è stata inaugurata una panchina rossa realizzata e donata al territorio dai beneficiari del progetto SAI del comune di Fabbriche di Vergemoli.



Hanno partecipato all'inaugurazione i bambini, la preside e le insegnanti della scuola, il centro antiviolenza "Non Ti scordar di Te", il sindaco del comune di Fabbriche di Vergemoli, le famiglie e gli educatori del progetto SAI. Durante l'inaugurazione inoltre, i bambini hanno letto degli elaborati creati insieme alle insegnanti in occasione della giornata e mostrato i cartelloni da loro realizzati.



"Grande soddisfazione per il comune di Fabbriche di Vergemoli - ha commentato Michele Giannini - per la realizzazione di tale iniziativa che ha visto la collaborazione della scuola e del progetto SAI dando vita ad un momento di integrazione e sensibilizzazione utile a tutto il territorio per ricordare tutte le donne che hanno subito e che stanno subendo violenza nella loro vita. Un grazie speciale al progetto SAI e alla scuola per aver partecipato con grande entusiasmo a tale iniziativa ricordandoci l'importanza di educare alla non violenza sin dalla giovane età. In occasione di questa giornata di riflessione su un fenomeno tristemente ancora troppo attuale citiamo le parole scritte ieri sul cartellone dai bambini: "Con le mani solo cose belle".