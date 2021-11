Garfagnana : minucciano



Incarichi professionali al figlio dell'assessore: minoranza all'attacco

domenica, 7 novembre 2021, 10:58

di aldo grandi

Il gruppo consiliare di minoranza al comune di Minucciano ha protestato per alcuni incarichi professionali ricevuti dal Comune e da un'azienda partecipata da un giovane geometra figlio di un assessore. Secondo il comunicato del gruppo di minoranza di Loris Anchesi e Sauro Casotti la vicenda meriterebbe particolare attenzione in quanto gli incarichi assegnati dimostrerebbero, quantomeno, una assenza di attenzione all'opportunità di simili eventi e un ipotetico conflitto di interessi tra assessore e figlio.

Il gruppo di minoranza in consiglio comunale a Minucciano ha redatto anche un lungo comunicato che la Gazzetta del Serchio, di proposito, ha scelto di non pubblicare e le ragioni le spiega nella sua rubrica Ce n'è anche per Cecco a cena il direttore Aldo Grandi di fronte alla richiesta di motivazione da parte dei due esponenti di minoranza.