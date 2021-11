Isola Santa sul podio di 'Wiki Loves Monuments'

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:35

Sarà dedicato a Vanessa Simonini, vittima di femminicidio a Gallicano nel 2009, il ricco programma di iniziative a Massarosa legate alla campagna del fiocco bianco per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in collaborazione con “Spazio Libero” e Casa delle Donne

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:01

Non era originario della Garfagnana, ma la amava come se fosse stata casa sua, tanto da scegliere di risiedere eternamente nel cimitero dell’Alpe di Sant’Antonio, all’interno del comune di Molazzana. Il progetto presentato questa mattina in Regione

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:11

La manifestazione, che ha visto coinvolti i bambini di tutte le classi materne ed elementari del comune, s’inserisce all’interno del progetto “Un albero per il Futuro”

martedì, 23 novembre 2021, 15:24

46 nuovi casi positivi di cui 16 (pari al 34%) hanno meno di 35 anni: Barga 4, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo Garfagnana 22, Coreglia Antelminelli 4, Gallicano 2, Pieve Fosciana 2, San Romano in Garfagnana 7, Vagli di Sotto 2

martedì, 23 novembre 2021, 15:20

La 34^ casa di Fosco Maraini in Garfagnana: polo turistico e culturale per la Valle del Serchio. Il progetto sarà presentato domani alle ore 13.00 in Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani

martedì, 23 novembre 2021, 11:35

L’iniziativa è stata organizzata in occasione del settecentesimo anniversario dalla morte del sommo poeta, dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’istituto comprensivo di Castiglione di Garfagnana e con l’aiuto di Yuri Bautta