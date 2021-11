Garfagnana



La casa di Fosco Maraini polo culturale per la Valle del Serchio

martedì, 23 novembre 2021, 15:20

La 34^ casa di Fosco Maraini in Garfagnana: polo turistico e culturale per la Valle del Serchio. Il progetto sarà presentato domani, mercoledì 24 novembre, alle ore 13.00 in Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani.



Insieme a lui ci saranno Andrea Tagliasacchi, presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e Andrea Talani, sindaco del Comune di Molazzana, Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.



Sarà presente Mieko Maraini, moglie di Fosco Maraini.