Garfagnana



La Valle del Serchio approda in tv su Rai 2

giovedì, 4 novembre 2021, 11:13

Ancora un week end in tv per l’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio grazie a Stop and Go, il programma che andrà in onda sabato 6 novembre alle 17.15 su Rai 2 con una puntata tutta dedicata alle valli e ai borghi stretti tra l’Appennino e le Apuane.

I due conduttori, Sofia Bruscoli e Marco Mazzocchi, hanno visitato nelle scorse settimane alcuni tra i più suggestivi borghi della valle alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali; un’esplorazione che hanno intrapreso scegliendo sempre un mezzo diverso per testimoniare la varietà delle esperienze che è possibile sperimentare sul territorio.

Durante la puntata in programma, infatti, Sofia Bruscoli avrà modo di camminare godendosi in tutta lentezza i boschi di Isola Santa e i sentieri della Via Clodia, ma si cimenterà anche in adrenaliniche esperienze di canyoning nelle acque del Rio Selvano. Allo stesso tempo Marco Mazzocchi svelerà i segreti del cicloturismo pedalando su una e-bike, scoprirà la sensazione di guidare lungo straordinari tornanti con una silenziosa auto elettrica, infine si avventurerà in alcuni tratti della Via del Volto Santo a bordo di un quad. Una puntata, dunque, che sarà una sorta di caccia al tesoro intrapresa dai due conduttori alla ricerca dello scorcio più bello ed emozionante della Garfagnana Valle del Serchio.

Il ruolo dell’Ambito Turistico è stato quello di supportare la troupe Rai con la collaborazione degli operatori turistici del territorio. Un impegno confermato dal Presidente dell’unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi: “Siamo sempre più attivi nell’accogliere e coordinare i media che intendono raccontare e promuovere la nostra identità attraverso il nostro patrimonio di eccellenze ambientali, enogastronomiche, luoghi d’arte e storie. La visita del programma Rai non è l’unica presenza televisiva degli ultimi mesi e viene a pochi giorni da quella di un nutrito gruppo di buyer e tour operator nazionali e internazionali interessati alle proposte turistiche del territorio nell’ambito di Buy Tuscany 2021 a Lucca, uno degli eventi-laboratorio più rappresentativi nel mondo della promozione turistica, organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta turistica regionale e domanda nazionale ed internazionale. Per l’Ambito Garfagnana Valle del Serchio è stata la giusta occasione per prendere le misure con le iniziative che la Regione chiama a sviluppare in modo nuovo, proiettando i territori in una strategia di promozione a livello di destinazione.”

STOP AND GO - RAI 2

PUNTATA: “In viaggio nella natura della Garfagnana Valle del Serchio”

IN ONDA SABATO 06 NOVEMBRE alle 17:15